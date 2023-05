Descrizione

Se state cercando un’alternativa leggera alla maionese tradizionale, la maionese allo yogurt senza uova è la soluzione perfetta. Si prepara in soli 5 minuti con pochissimi ingredienti, tra cui yogurt bianco e olio di semi di girasole in proporzione 1:2, che emulsionati con l’aceto e il limone danno vita a una salsa densa e cremosa, esattamente come la maionese a base di uova che tutti noi conosciamo. Questa versione light della classica maionese è perfetta per tutti coloro che non possono consumare uova, ma anche per chi cerca una variante dal sapore più fresco e acidulo, che si sposa benissimo con verdure crude, insalate e stuzzichini dal gusto intenso, come i nachos. Scoprite come prepararla in casa utilizzando il Bimby!