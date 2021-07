Descrizione

La maionese vegana senza uova è una salsa dal sapore molto simile alla classica maionese, preparata senza soia con l’aggiunta del latte di mandorle dolci. Per ottenere una salsa dal gusto impeccabile, è fondamentale utilizzare una bevanda vegetale alla mandorla priva di zuccheri e aromi: l’ideale sarebbe prepararla in casa, seguendo la nostra ricetta. Per darle un pizzico di sapore in più potete aggiungere anche un cucchiaino di aceto di mele. Semplice, veloce e ricca di gusto: ottima da servire con le verdure o in accompagnamento a delle polpette vegane.