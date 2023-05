Descrizione

I nachos sono una delle specialità più amate delle cucina messicana, insieme churros e alle tortillas di mais bianco, con le quali è possibile preparare tanti altri piatti tipici, come le enchadilas e le fajitas di pollo. Diversamente dalle tortillas, i nachos di preparano con la farina di mais gialla, più semplice da reperire in Italia. Sono perfetti da gustare come antipasto o aperitivo come se fossero delle patatine, da sole o con delle salse, come la delicata sour cream, che ne esaltino il gusto e il profumo aromatico. In questa ricetta vi spieghiamo come preparare deliziosi nachos fatti in casa cotti al forno, un’alternativa leggera ai classici nachos fritti.