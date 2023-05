Descrizione

Il rotolo al cocco e lamponi è un dolce goloso e raffinato, perfetto da servire come elegante dessert di fine pasto o da realizzare in vista di un’occasione speciale. Naturalmente, potete prepararlo anche per soddisfare la vostra voglia di dolcezza a merenda, accompagnandolo a un tè alla vaniglia o un infuso ai frutti rossi. La base del rotolo è una pasta biscotto rivisitata, preparata con farina di cocco e maizena, in aggiunta alle uova perfettamente montate con lo zucchero. Il ripieno è composto da soli due ingredienti: confettura di lamponi e lamponi freschi, la cui acidità crea un contrasto deciso con la dolcezza e il sapore esotico della pasta biscotto. Il risultato finale è un dolce soffice, fresco ed equilibrato, che saprà conquistare anche i palati più raffinati.