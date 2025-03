Ingredienti per i maltagliati

I maltagliati sono un formato di pasta rustico e versatile, perfetto per accogliere condimenti ricchi e saporiti. Per preparare questa deliziosa ricetta, avrai bisogno di:

300 g di maltagliati freschi

400 g di pesce di paranza (o gamberi freschi)

2 zucchine romanesche

Fiori di zucchina (circa 8-10)

1 spicchio d’aglio

Olio extravergine d’oliva q.b.

Bottarga grattugiata q.b.

Sale e pepe q.b.

Preparazione del piatto

Iniziate pulendo il pesce di paranza, rimuovendo le lische e tagliandolo a pezzi. Se optate per i gamberi, sgusciateli e teneteli da parte. In una padella ampia, scaldate un filo d’olio extravergine d’oliva e aggiungete uno spicchio d’aglio schiacciato per insaporire l’olio.

Quando l’aglio inizia a dorarsi, aggiungete il pesce e fatelo rosolare a fuoco vivo per pochi minuti, fino a quando non è cotto. Se utilizzate i gamberi, cuoceteli fino a quando diventano rosa. Nel frattempo, lavate e tagliate le zucchine a rondelle e i fiori di zucchina a striscioline.

Aggiungere le zucchine in padella e cuocere per circa 5 minuti, fino a quando non si ammorbidiscono. Infine, unite i fiori di zucchina e mescolate delicatamente per non romperli. Aggiustate di sale e pepe secondo il vostro gusto.

Impiattamento e tocco finale

Cuocete i maltagliati in abbondante acqua salata e, una volta al dente, scolateli e trasferiteli direttamente nella padella con il condimento. Mescolate bene per amalgamare i sapori e, se necessario, aggiungete un mestolo di acqua di cottura per rendere il piatto più cremoso.

Servite i maltagliati ben caldi, spolverizzando con una generosa quantità di bottarga grattugiata. Questo ingrediente non solo arricchisce il piatto di sapore, ma aggiunge anche un tocco di eleganza e raffinatezza.

Questa ricetta è perfetta per un pranzo estivo o una cena speciale, dove il gusto del mare si sposa con la freschezza delle verdure. Provate a prepararla e lasciatevi conquistare dalla sua armonia di sapori!