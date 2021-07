Maria De Filippi, sapete chi le cucina? La conoscete tutti

Maria De Filippi non ha mai nascosto la scarsa passione per la cucina. Durante un’intervista rilasciata al programma “Vieni da me“, condotto da Caterina Balivo, la De Filippi ha dichiarato di avere una persona fidata che le prepara in casa.

Tutto questo però cambia soprattutto quando si organizza invece una cena o un pranzo a casa.

La chef personale di Maria De Filippi è un’altra persona conosciuta nel mondo dello spettacolo. Amici nella vita e compagna di lavoro: si tratta di Sabrina Ferilli. La conduttrice nata a Pavia ha infatti dichiarato di non saper fare anche le cose semplici come un uovo strapazzato. In casa della De Filippi e di Maurizio Costanzo c’è una signora, ma qualche volta ci pensa anche l’amica Sabrina a preparare dei piatti succulenti.