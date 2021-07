Questa insalata di pollo thai non potrebbe essere più facile da fare: basta sminuzzare il pollo cotto avanzato e mescolarlo con sapori asiatici, frutta tropicale, anacardi ed erbe, che bontà!

Sarebbe bello preparare un pranzo a tema thai, come primo potreste optare per dei noodles thai con verdure e per dolce, l’angel cake al cocco, la variante esotica del classico dolce americano.