Bimbo dice di avere un gemello in classe: quando la mamma vede la foto scoppia a piangere

Una storia emozionante, che sta facendo il giro del web. Un bimbo di 5 anni di nome Myles torna a scuola dall’asilo e racconta alla mamma di avere un gemello in classe, l’amichetto Tanner. La donna, in un primo momento, non presta attenzione alle parole del figlio. Quest’ultimo ha continuato a sostenere di avere un compagno identico a lui per settimane, ma i suoi genitori hannno proseguito ad ignorare l’informazione.

Poi, un giorno, il piccolo torna a casa con una foto che la ritrae con il gemello e la mostra alla mamma, che scoppia a piangere.

L’asilo aveva organizzato la Giornata dei gemelli, una delle classiche giornate a tema che si organizzano in America, e Myles e Tanner avevano deciso di vestirsi allo stesso modo. E’ proprio in questa occasione che è stata scattata loro la foto che ha sconvolto la madre di Myles.

I due bimbi, pur non essendo gemelli nel vero senso della parola, hanno gli stessi occhi e la somiglianza ha sconvolto la signora Britney. “Diceva che erano uguali. Che avevano entrambi gli occhi marroni e i capelli scuri, ne era convinto“, ha ammesso la donna. Due gemelli perfetti, almeno agli occhi di un bambino.