Marmellata di albicocche con pectina: ricetta facile e veloce

Descrizione

Avete mai provato a preparare in casa la marmellata? Se desiderate lanciarvi in questa nuova avventura, ma temete di non riuscirvi al primo colpo, vi consigliamo di iniziare da una ricetta facile e veloce, come quella della marmellata di albicocche con pectina. Con l’aggiunta della pectina, preparare in casa confetture e marmellate diventa molto più semplice, in quanto si riducono i tempi di cottura e si ottiene una composta dalla consistenza perfetta. In commercio ne trovate diverse: leggete le indicazioni riportate sulla confezione per assicurarvi di utilizzare le dosi corrette di frutta e zucchero.