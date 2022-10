Descrizione

Lo sformato di broccoli e crescenza è una gustosa ricetta invernale, ideale servire come raffinato antipasto o sfizioso secondo piatto vegetariano. Potete prepararlo in due varianti: come sformato unico, servendovi di una pirofila o di uno stampo per ciambelle, oppure come sfiziosi sformatini monoporzione, utilizzando degli appositi stampini in alluminio. Lasciatevi conquistare dal gusto gusto intenso e dalla cremosità della fonduta di crescenza: un’irresistibile prelibatezza per grandi e piccini.