Descrizione

La mousse di pesche è un dessert estivo perfetto per una fresca merenda in compagnia, in famiglia o con gli amici. Se volete preparare in pochi minuti un dolce al base di frutta fresca e di stagione, questa cremosa e rinfrescante mousse con panna montata e ricotta è l’ideale. Scoprite come ricrearla in tutta semplicità, seguendo la nostra ricetta passo dopo passo.