Un piatto che sorprende

Il risotto al caprino, bergamotto e aringa affumicata è una preparazione che conquista al primo assaggio. La cremosità del risotto si sposa perfettamente con il sapore agrumato del bergamotto, creando un contrasto unico con l’affumicato dell’aringa. Questo piatto è stato ideato in collaborazione con la chef Antonia Klugmann, una stella Michelin, che ha condiviso con noi alcuni segreti per esaltare al meglio i sapori di questo primo piatto.

Ingredienti e preparazione

Per preparare questo risotto per quattro persone, avrai bisogno di: 320 g di riso, 50 g di burro, 20 g di parmigiano grattugiato, 20 g di caprino, 1 bergamotto, 2 filetti di aringa affumicata e un ciuffo di aneto. La preparazione richiede circa 25 minuti e inizia tostando il riso in una casseruola a secco. Aggiungi sale e bagnalo con due mestoli di acqua bollente, continuando la cottura aggiungendo acqua poco per volta fino a raggiungere la consistenza desiderata.

Consigli della chef

Antonia Klugmann consiglia di prestare attenzione all’uso del bergamotto: «Evitate l’albedo, che è molto amaro. Se non amate l’acidità intensa, optate per il succo, che si distribuisce in modo più omogeneo». Dopo aver sbucciato il bergamotto e tagliato la polpa a cubetti, è il momento di unire gli ingredienti. Manteca il risotto con burro, parmigiano, aringa, caprino e metà del bergamotto a dadini, aggiungendo anche un po’ di aneto tritato per un tocco di freschezza.

Presentazione del piatto

Per completare il risotto, aggiungi il bergamotto e l’aringa rimasti, un altro ciuffo di aneto e una grattugiata di scorza di bergamotto. La presentazione è fondamentale: utilizza un piatto ampio per dare spazio ai colori e ai profumi di questo piatto gourmet. Il risultato finale sarà un risotto dal sapore avvolgente e dalla presentazione elegante, perfetto per una cena speciale o un pranzo raffinato.