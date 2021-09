Descrizione

Le melanzane ripiene di mozzarella sono un gustoso contorno facile e veloce da preparare, che potete servire anche nelle occasioni speciali per far colpo sui vostri ospiti. La ricetta che vi proponiamo è davvero semplice e aromatica, arricchita con l’aggiunta di basilico fresco e salsa di pomodoro, ideale per chi ama i piatti dal sapore e profumo mediterraneo.