Descrizione

Il trifle è un dolce al cucchiaio di origine inglese, declinato in innumerevoli varianti e spesso preparato con frutta fresca, crema e biscotti. Oggi vi proponiamo il trifle di pesche: una ricetta semplicissima a base di mascarpone e panna, ideale da servire in estate sia a fine pasto, sia come merenda fresca e sfiziosa.