Un’iniziativa che fa la differenza

Quest’anno, il Natale può assumere un significato speciale grazie al Mercato Solidale di Eataly, che si svolgerà dal 15 al 17 novembre presso Eataly Milano Smeraldo. Questa iniziativa è pensata per mettere in contatto il grande pubblico con realtà fragili che, attraverso il lavoro, ritrovano dignità e speranza. L’evento rappresenta un’opportunità unica per scoprire prodotti artigianali di alta qualità, realizzati con passione e impegno da associazioni che operano nel sociale.

Un format innovativo per il sociale

Il Mercato Solidale di Eataly non è solo un evento, ma un format destinato a diventare un appuntamento fisso nel panorama milanese. Eataly ha messo a disposizione gratuitamente i propri spazi per garantire visibilità a queste associazioni, permettendo loro di vendere i propri prodotti e di raggiungere un pubblico ampio. Tra le realtà partecipanti, ci sono nomi noti e nuove scoperte, ognuna con una storia unica di inclusione e supporto alle persone in difficoltà.

Le associazioni protagoniste

Sette associazioni parteciperanno al Mercato Solidale, ognuna con un progetto ben definito. Cometa, ad esempio, offre percorsi di crescita a giovani in situazioni di fragilità, portando al mercato soffici lievitati e prodotti dolciari. Frolla Microbiscottificio realizza biscotti artigianali con un team che include persone con disabilità cognitive, mentre Insuperabili crea opportunità sportive per persone con disabilità, presentando gnocchi artigianali.

Altre associazioni come Made in Carcere e 2nd Chance lavorano per il reinserimento sociale delle detenute, producendo accessori e manufatti tessili. San Patrignano è nota per i suoi percorsi di recupero e offre eccellenze alimentari, mentre Tortellante unisce tradizione e inclusione, realizzando tortellini fatti a mano da ragazzi nello spettro dell’autismo.

Eventi e attività al Mercato Solidale

Il Mercato Solidale non si limita alla vendita di prodotti. Venerdì 15 novembre, alle ore 18, si terrà un talk aperto al pubblico, dove i rappresentanti delle associazioni condivideranno le loro storie e il loro impegno per l’inclusione sociale. Moderato da Mauro Bellini, giornalista e docente, l’incontro promette di essere un momento di riflessione e ispirazione.

Inoltre, sabato pomeriggio si svolgerà un laboratorio di tortellini con Tortellante, un’opportunità didattica gratuita per tutti gli interessati. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile visitare il sito ufficiale di Eataly.

Un Natale di speranza e solidarietà

Il Mercato Solidale di Eataly rappresenta un’occasione imperdibile per fare regali di Natale che abbiano un significato profondo. Sostenere queste associazioni significa contribuire a progetti che migliorano la vita di molte persone. Non perdere l’opportunità di partecipare a questo evento unico e di fare la differenza nel tuo Natale.