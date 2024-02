Un dolce che ha origini davvero romantiche: il maritozzo, uno dei dolci più amati dai romani, è legato alla tradizione della Roma Antica secondo cui questo pane lievitato dolce veniva regalato alla futura moglie, contenendo un pegno d’amore, come un anello o qualche altro gioiello.

Secondo altre fonti invece erano le ragazze in età da marito che dovevano cucinare il maritozzo per il giovane più bello del paese, che avrebbe sposato poi la cuoca migliore.

I migliori maritozzi a Roma: dove mangiarli

Un dolce che ha conquistato non solo gli abitanti della Capitale, ma anche quelli di tutta Italia e dell’estero. Il maritozzo è adatto sia per una colazione, che per una merenda, riuscirà in ogni caso a conquistarvi col suo ripieno alla panna montata morbido come una nuvola!

Se vi trovate a Roma scegliere dove assaggiare un buon maritozzo è davvero difficile, perchè praticamente ovunque viene fatto in maniera impeccabile.

Noi abbiamo comunque stilato una lista con le pasticcerie dove mangiare i maritozzi più buoni, da assaggiare se vi trovate nella Capitale. Iniziamo!

Panificio Bonci

Una garanzia in fatto di lievitati, sia dolci che salati, questo panificio dedica un intero frigorifero al maritozzo, che propone in diverse forme: c’è quello classico, quello con farina biologica, quello al cacao, ma un elemento fa da costante, la morbidezza unica della panna montata!

Pasticceria Walter Musco

Se volete provare qualcosa di sofisticato, ricercato e originale, la Pasticceria di Walter Musco fa al caso vostro: qui il maritozzo tradizionale è affiancato da tipologie più ricercate, simbolo del lavoro di sperimentazione che la pasticceria compie ogni giorno.

Potrete infatti assaggiare il maritozzo alla crema di marroni, cachi freschi e salsa di cachi, Oppure per i più stravaganti, non perdetevi la versione salata, pensata per l’aperitivo: speciale è il maritozzo alla guancia di maiale brasata con riduzione di maiale e patate.

Regoli

Da Regoli “tradizione” è la parola d’ordine: la ricetta del maritozzo originale viene seguita alla lettera, producendo così un dolce semplice ma unico allo stesso tempo, che dai Romani viene considerato il metro di paragone.

Il Maritozzo Rosso

In zona Trastevere, il maritozzo viene coniugato in diverse maniere, presentandosi come una tavolozza bianca su cui il pasticcere può esprimere la sua fantasia e la sua creatività: da qui maritozzi con ripieni particolari, salati e tradizionali.

Grué

Una delle pasticcerie più accoglienti e invitanti di Roma, dove il maritozzo è il miglior inizio di giornata con la sua morbidezza e fragranza.

Ottimi sono anche i cornetti, accompagnati ad un bel cappuccino per una colazione tutta all’italiana!