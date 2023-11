Quali sono i migliori ristoranti di Caserta in cui gustare piatti tipici della tradizione campana dopo essersi immersi nell’atmosfera magica e suggestiva della Reggia? Ecco una lista di cinque proposte.

I migliori ristoranti di Caserta: la lista

Le Colonne Marziale

Al civico 7/9 di viale Giulio Douhet, si trova Le Colonne Marziale. La chef Rosanna Marziale ha creato un menù legato al territorio estremamente fedele alla tradizione gastronomica casertana e campana. Tra gli ingredienti principali usati in cucina c’è, ovviamente, la bufala e tutti i suoi derivati, usati anche per realizzare i dessert. Tra le specialità della casa si sono il tortello di burrata con crema di melanzane, pomodorini grigliati e provolone del monaco, il filetto di bufalo scottato e molto altro ancora.

Maninpasta La cucina della mamma

Da Maninpasta La cucina della mamma, in via Ferrarecce 111, è possibile assaporare la “cucina della mamma”. Il locale, a conduzione familiare, propone ai clienti un menù che vede i suoi punti di forza nella pasta e patate con la provola o nel celebre Scarpariello.

Trattoria Chichibio

In via Ferrante 4c, la Trattoria Chichibio consente agli avventori di vivere un’esperienza culinaria fuori dai canoni classici. Situato nel centro storico di Caserta, presso il locale, è possibile gustare piatti tipici della tradizione come pettole e fagioli, spaghetti e soffritto, pancotto, spaghetti con ‘ammarielli o arrosti su pietra.

Radici Clandestine

In piazza Aldo Moro 1, si trova Radici Clandestine. Si tratta di un cocktail bar che consente ai clienti di sperimentare nuovi sapori. In menù, oltre ai cocktail, si trovano pietanze come salsiccia di maialino nero al finocchietto, gamberi rossi di Mazara con caprino agli agrumi e mostarda, bao con pancia di maiale e composta di mela annurca, tagliolino all’uovo e gambero rosso stracciata e caviale, cous cous con crema di melanzana frutta secca e yogurt al lime.

Pizzeria I Masanielli di Francesco Martucci

Tornando in viale Giulio Doueh, al civico 11, turisti e viaggiatori di passaggio a Caserta possono gustare le pizze de I Masanielli di Francesco Martucci. A partire dal 2021, la migliore guida dedicata al mondo della pizza, 50 Top Pizza, ha assegnato al locale casertano il primo posto.