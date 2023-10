Quali sono i migliori ristoranti di Napoli in cui gustare piatti tipici della tradizione partenopea e respirare l’atmosfera caratteristica del capoluogo campano? Ecco una lista di dieci proposte.

I migliori ristoranti di Napoli: la lista

La Locanda Gesù Vecchio

Al civico 26 di Via Giovanni Paladino, si trova La Locanda Gesù Vecchio. A fronte dell’arredo rustico e della sua posizione nel centro di Napoli, il ristorante non solo è accogliente e immerso un’atmosfera popolare ma possiede anche una delle carte di birre artigianali che sembra essere tra le migliori della città, compresa la IPA della casa. In menù, si trovano piatti tipici della tradizione partenopea come parmigiana di melanzane, pasta provocala e patate, mozzarella in carrozza e molto altro ancora. Lo chef, inoltre, ha anche studiato un intero menù di opzioni senza glutine.

Osteria della Mattonella

L’Osteria della Mattonella, in via Giovanni Nicotera 13, offre ai clienti un menù tipico che attinge dalla tradizione napoletana a un prezzo conveniente. I sapori genuini e l’accoglienza familiare riusciranno a conquistare anche i più scettici. Tra le specialità della casa ci sono l’immancabile pasta e patate, la parmigiana e il polpo alla Luciana.

Cibi Cotti Nonna Anna

Da Cibi Cotti Nonna Anna è possibile gustare piatti poveri che restituiscono i sapori tradizionali della cucina partenopea in un’atmosfera che rievoca proprio la “cucina della nonna”. Il locale, al civico 30 di via Ferdinando Galiani, vede le verdure tra i suoi piatti forti.

Trattoria Nennella

Uno dei locali più caratteristici di Napoli è la Trattoria Nennella, aperta nel 1949 in Vico Lungo Teatro Nuovo, nei Quartieri Spagnoli di Napoli. La location verace riesce a trasmettere ai clienti tutta l’atmosfera folkloristica di Napoli. La specialità della casa? La pasta e patate.

Mimì alla Ferrovia

Al civico 19 di via Alfonso D’Aragona, turisti e viaggiatori di passaggio a Napoli possono gustare le specialità di Mimì alla Ferrovia. Il ristorante propone gusti semplici e tipici della cucina partenopea che spaziano dalla burrata alla pasta. La specialità della casa è la parmigiana di melanzane.

Steak House

Per gli amanti della carne, un pit stop alla Steak House al civico 2 di piazzetta Aniello Falcone è d’obbligo. Il locale offre abbondanti porzioni di carne, soprattutto chianina. La specialità della casa non può essere altro se non la carne alla brace.

Sea Front Pasta Bar

In piazza Municipio, c’è Sea Front Pasta Bar, dotato di una sala da pranzo arredata in modo minimalista e in stile scandinavo-chic. Il locale, aperto al di sopra di un negozio del pastificio Di Martino che è anche proprietario del ristorante, serve numerose pietanze ma la sua specialità sono certamente gli ziti alla genovese. Degne di lode anche le linguine alle vongole veraci e il “pastamisù” ossia una rivisitazione del classico tiramisù condito con spaghetti imbevuti nel caffè e cotti fino a diventare croccanti.

Zi Teresa

Zi Teresa è uno dei ristoranti più famosi del capoluogo campano, molto apprezzato anche dai vip. Il ristorante sorge al numero 1 di Borgo Marinaio e offre ai propri clienti una vasta gamma delle migliori ricette della tradizione partenopea realizzate con ingredienti di qualità. La specialità del posto sono i piatti di mare.

Palazzo Petrucci Ristorante

Con la regia dello chef stellato Lino Scarallo, Palazzo Petrucci è per molti il miglior ristorante di Napoli. Lo chef è riuscito a fondere i tratti tipici della napoletanità con la contemporaneità, dando vita a una location unica situata all’interno di un palazzo storico. Il locale ha una vista mozzafiato che affaccia sulla spiaggia di Villa Donn’Anna, a Posillipo. Tra i piatti iconici di Palazzo Petrucci ci sono i paccheri al ragù serviti “in piedi” e con la ricotta oppure la stratificazione di pastiera, rivisitazione del famoso dolce napoletano.

Aria

Al civico 2-14 di via Loggia dei Pisani, c’è Aria. Il ristorante con una stella Michelin è guidato dallo chef Paolo Barraleche offre ai clienti una nuova visione della tradizione partenopea. Interessante, in quest’ottica, il percorso degustazione “Aria di Casa” composto da cinque portate che consentono di assaporare originali riletture dei classici della cucina campana come il polpo alla Luciana o il coniglio all’ischitana.