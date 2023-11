Quali sono i migliori ristoranti di Reggio Calabria da provare per pranzo o per cena? Ecco alcune proposte.

I migliori ristoranti di Reggio Calabria

Ristorante l’Aragosta

In via Francesco Acri 13, all’ombra del Castello Aragonese situato nel pieno del centro storico di Reggio Calabria, si trova il Ristorante l’Aragosta. Il locale, estremamente accogliente e caratteristico, propone manicaretti tipici della tradizione calabrese ed è specializzato soprattutto nei piatti a base di pesce.

Bistrot 15

In via Nazionale traversa E 15, si può pranzare o cenare da Ristorante Bistrot 15. Il locale, da alcuni descritto come la “prima porta del Paradiso” data l’eccezionalità dei piatti serviti, propone in menù pietanze realizzati con prodotti sempre freschi e di giornata. Il bistrot, inoltre, vanta anche una cantina fornita di ottimi vini calabresi e non solo.

Faghitó

Faghitó, in via Arenile 135, è noto tra residenti e turisti per l’ottimo cibo e la qualità dei prodotti usati in cucina. I clienti, infatti, oltre a lodare i prezzi concorrenziali del ristorante, sono entusiasti del pesce fresco, sempre perfettamente cucinato.

La Capanna

Tra via Vecchia Provinciale Pellaro 54 e via lungomare Pellaro 67, si può mangiare presso La Capanna. In estate, è possibile gustare un’ottima cena a lume di candela in riva al mare. Il locale, a gestione familiare, propone svariate pietanze servite sempre in modo caratteristico e abbondante. Particolarmente apprezzato dai clienti è l’antipasto di crudo di pesce.

Lisca Bianca

Al civico 11 di via Biagio Camagna, turisti e residenti possono trovare Lisca Bianca. Specializzato soprattutto in piatti tipici a base di pesce, presso il locale si possono gustare svariate pietanze di elevata qualità. La struttura, situata poco distante dal lungomare, è guidata da ragazzi giovani che ripropongono la cucina tipica calabrese, contaminandola con un tocco di contemporaneità. Tra le specialità della casa, ci sono le polpettine di tonno, i paccheri con scorfano e scorza di bergamotto, i paccheri con gambero e burrata, il tonno con cipolla caramellata, il polpo alla griglia e molto altro ancora.