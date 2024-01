I migliori ristoranti indiani a Milano: la classifica

La cucina indiana è una cucina saporita, speziata e molto profumata, una cucina che fa viaggiare, attraverso le papille gustative, in una terra lontana, fatta di colori e tradizione.

I migliori ristoranti indiani a Milano

Se siete di Milano e avete voglia di provare una cucina etnica, con sapori diversi da quelli italiani, non temete, ci sono diversi ristoranti indiani, dove potrete assaggiare le specialità tradizionali: tandoori, curry, chutney e molto altro vi faranno viaggiare attraverso i sapori, nella suggestiva India.

Ma quali sono i migliori?

Rangoli

Rangoli si trova in Via Solferino 36, in zona Moscova ed è uno dei ristoranti indiani più affermati e rinomati della città.

Qui la cucina indiana viene contaminata da tradizioni turche e persiane, un vero e proprio tripudio di profumi, spezie e sapori decisi. I pezzi forti del ristorante sono le portate vegetariane: non potete non assaggiare i samosa, fagottini triangolari di sfoglia, fritti e ripieni di patate o verdure, o i paneer pakora, ovvero pastelle di farina di ceci ripiene di formaggio.

Shiva

Al Viale Gian Galeazzo 7, Shiva offre una cucina sofisticata, all’interno di un locale quasi fiabesco, che trasporta i commensali direttamente nella lontana India: insomma non sembra di essere a Milano!

Qui potrete perdervi tra i sapori di antipasti a base di pappadam, samosa e chips di legumi accompagnati da salse come raita, chutney e korma.

Tandori bites

Un locale in zona Navigli, in via Pavia 5, che offre un’atmosfera soffusa, rilassata, ma anche colorata in perfetto stile Bollywood.

Tandori è perfetto sia per gustare una cena completa, ma anche per fare un aperitivo diverso dal solito, con i pani puri, palline fritte di farina, tipico snack da strada indiano. Le specialità vengono preparate secondo la tecnica tandoori: il cibo viene cotto in un forno d’argilla più o meno grande, cilindrico o a cono rovesciato.

Kashmir

Un locale che viene apprezzato dagli stessi commensali indiani, Kashmir è un locale in Via Scarlatti, zona Centrale, molto informale e semplice, ma con una cucina che conquisterà le vostre papille gustative.

Qui, oltre che tutte le tipiche pietanze indiane, potrete assaggiare anche un sublime kebab di pollo con spezie e menta cotto nel forno tandoori.

Tara

In zona Sempione, via Cirillo 16, Tara è particolarmente apprezzato per avere un occhio di riguardo per celiaci e vegetariani: il menù offre molti piatti gluten free e senza carne.

Molto curioso è come le bevande vengano accostate ai piatti: da una parte lassi allo yogurt, succhi di frutta e birre artigianali lombarde ed estere, dall’altra nann al formaggio, paneer, riso biryani e diverse preparazioni tandoori.