Trota al forno con patate e rosmarino: secondo di pesce saporito

Descrizione

L’Italia è uno dei paesi più amato dai turisti, non solo per arte e storia, anche per le ottime pietanze della tradizione.

Un esempio? La trota al forno con patate e rosmarino, un piatto delizioso e facile da preparare che vi allieterà il pranzo o la cena.

Ottima, inoltre, per diete che cercano di evitare un eccessivo apporto di calorie ma allo stesso tempo vuole essere ricca di proteine, Omega 3 e varie vitamine.