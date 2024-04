Dove fare colazione a Milano: i locali migliori

Se anche voi siete mattinieri e il pasto più importante è la colazione, allora questo articolo fa per voi: scoprite i posti migliori a Milano dove farla.

Una bella colazione fuori casa, seduti in un bar accogliente dove il profumo di brioches, caffè e cappuccino vi avvolge e vi inebria: cosa c’è di meglio?

Per i nostri lettori milanesi, o anche per chi arriva da fuori, abbiamo pensato di stilare un elenco dei posti migliori per fare una rilassante e gustosa colazione.

Dove fare colazione a Milano

Mugs & Co.

Un bancone ricco di dolci vi accoglierà non appena entrati: Mugs & Co. è un locale piccolo e accogliente, dove la colazione viene presa sul serio.

Le loro proposte sono originali e stagionali, come ad esempio il pumpkin spice latte in autunno. Per il resto potrete gustare pancake, muffin, banana bread e molto altro ancora!

Pavè

Un nome, una garanzia: Pavè per i milanesi è uno dei locali più rinomati per fare una colazione sostanziosa e golosa a base di brioches, girelle, pain au chocolat e ottimo caffè pregiato.

Marlà

Il paradiso del maritozzo: oltre che i classici prodotti da forno e bevande calde prelibate, qui troverete uno dei dolci più gustosi e golosi della tradizione romana.

Il locale è molto accogliente e moderno, perfetto per una mattinata tranquilla e poco impegnativa.

Antica Sicilia

Se la Sicilia e il suo buon cibo vi hanno rapito il cuore e siete nostalgici, allora questo è il posto che fa per voi: un piccolo angolo di paradiso dove vengono proposti i dolci più tipici siciliani, come la granita, la brioche col gelato e il re cannolo.

Iginio Massari

Rinomata e sempre piena, la pasticceria del maestro Iginio Massari è il posto perfetto per assaggiare dolci sublimi, fatti proprio a regola d’arte.

Potrete gustarli all’esterno oppure on the road, l’importante è provarli!

