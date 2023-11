Quali sono i migliori ristoranti che si trovano a Modena se si desidera mangiare tipico? Ecco una lista di cinque proposte da provare se ci si trova nella città dell’Emilia-Romagna.

I migliori ristoranti di Modena: 5 locali dove mangiare tipico

Osteria da Ermes

In via Ganaceto 89, c’è Osteria da Ermes. Più che una semplice trattoria di Modena, il locale è diventato un simbolo della città grazie all’attività del suo storico titolare Ermes, venuto a mancare nel 2022. La struttura, piccola ma estremamente caratteristica, si connota per la lunga fila che si trova sempre dinanzi la porta. La copiosa affluenza, talvolta, impone ai clienti di dividere il tavolo con altri avventori. Turisti e residenti possono scegliere tra le svariate pietanze elencate nel menù che cambia quotidianamente.

Trattoria Aldina

Al civico 40 di via Luigi Albinelli, si trova Trattoria Aldina. Il ristorante, situato al primo piano di una casa color pastello nella via del mercato cittadino, è accessibile dopo aver suonato il campanello e dopo aver salito le apposite scale. Raggiunto il locale, si ha l’impressione che il tempo si sia fermato mentre si ammira l’arredamento in vecchio stile. In menù, sono presenti piatti tipici della tradizione gastronomica modenese.

Da Danilo

In via Coltellini 31, Danilo è pronto ad accogliere residenti e turisti. L’accogliente ristorante tipico è ubicato a ridosso della trafficata piazza Mazzini e vanta una storia decennale. Presso il locale, è possibile assaporare i piatti tipici della tradizione modenese come tortellini, tortelloni, lasagne o tagliatelle. La pasta è rigorosamente fatta a mano. Antipasti e dolci tradizionali sono serviti a buffet.

Ristorante da Enzo

Sempre in via Coltellini, al civico 17, poco distante da Danilo, si trova Ristorante da Enzo. La trattoria rappresenta un altro grande classico per quanto concerne i ristoranti tipici modenesi. Dopo aver raggiunto il primo piano del palazzo in cui si trova la location, si viene immersi nello spirito classico della cultura e della tradizione di Modena. In bella mostra, c’è la pasta fatta in casa che, in questo modo, riserva un’accoglienza estremamente particolare ai clienti. Tra le specialità della casa ci sono, inevitabilmente, i tortellini in brodo.

Ristorante Oreste

Chiuso alla fine di settembre 2018 e riaperto con una nuova gestione nel 2019, Ristorante Oreste resta un luogo ricco di fascino e tipico di Modena che accoglie gli avventori con un’atmosfera particolare e suggestiva. Situato al civico 31 di Piazza Roma, il locale è stato inaugurato nel 1932 dai fratelli Guerrino e Alfonso Cantoni che avviarono l’attività. Negli anni, il ristorante ha goduto di enorme prestigio e ha accolto molti clienti famosi come Enzo Ferrari, svariati cantanti lirici o anche Leopoldo Re del Belgio al quale venne dedicato il piatto “Fettuccine da Oreste”.