Quali sono i migliori ristoranti di Bologna da provare per un pranzo veloce o per una cena romantica all’insegna del gusto? Ecco dieci proposte.

Quali sono i migliori ristoranti che sorgono nel cuore di Bologna? Nelle vie e nelle stradine che costeggiano le Torri degli Asinelli e Garisenda, i portici, Piazza Maggiore, Piazza Santo Stefano e le sue Sette Chiese o, ancora, il Quadrilatero dove si trova l’antico mercato, ci sono alcuni dei locali più suggestivi della città che offrono esperienze culinarie uniche, attingendo dalla tradizione gastronomica bolognese ed emiliano-romagnola. Ecco, quindi, una lista di dieci posti da provare.

I migliori ristoranti di Bologna: dieci proposte

L’Arcimboldo

Uno dei più apprezzati ristoranti di Bologna è L’Arcimboldo. Il locale, al civico 34 di via Galliera, è piuttosto piccolo ma l’arredamento minimalista e caratteristico regala ai clienti un’atmosfera intima e suggestiva. I piatti in menù sono stati ideati fondendo tra loro aspetti tipici della tradizione e dell’innovazione, proponendo singolari accostamenti di sapori.

Sfoglia Rina

Al civico numero 5 di via Castiglione, si trova il ristorante Sfoglia Rina che propone una vasta gamma di pasta fresca preparata secondo la tradizione emiliana e condita con un pizzico di creatività. Nato come piccola bottega di produzione di pasta fresca a Casalecchio di Reno nel 1963, il locale di tradizione e a gestione familiare oggi vanta un laboratorio e due sedi con pastificio a Bologna e Casalecchio di Reno. I clienti, oltre che gustare piatti che spaziano dalla tradizione bolognese a proposte più originali, possono comprare pasta fresca da cucinare a casa.

All’Osteria Bottega

All’Osteria Bottega, al civico 51 di via Santa Caterina, è considerato come una sorta di tempio dell’autentica tradizione gastronomica bolognese. La sala del ristorante è accogliente e semplice in modo tale da ricreare un’atmosfera familiare in cui a fare da padrone sono gli ingredienti usati per preparare le pietanze. Il menù offre piatti per ogni gusto come paste fresche fatte in casa, salumi e formaggi locali, carni della tradizione e dolci casarecci.

Scaccomatto

In via Broccaindosso 63, immerso nella magia del centro storico bolognese e nascosto sotto gli antichi portici, c’è Scaccomatto. La cucina del locale intreccia la tradizione della Lucania a quella emiliano-romagnola.

Sette Tavoli

Al 15/2b di via Cartoleria, si trova Sette Tavoli, ristorante che offre ai clienti un indirizzo culinario che sostiene la cucina bolognese, arricchita di incursioni oltreconfine. Il locale esalta le primizie di stagione e la tradizione regionale e italiana. Accanto al menù à la carte, ai clienti viene proposto un menù degustazione di cinque portate che spaziano dalla carne al pesce alle verdure. La location, intima e accogliente, è dotata di sette tavoli (appunto) dedicato a sette scrittori e poeti amanti del vino. In onore delle illustri figure a cui si è scelto di rendere omaggio, è presente una ricca selezione di vini autoctoni e provenienti da realtà artigiane.

Antica Osteria Romagnola

In via Rialto 13, turisti e residenti possono trovare l’Antica Osteria Romagnola. La location, pur conservando l’atmosfera tipica delle osterie, offre un tocco più raffinato ai clienti. Il ristorante si trova all’interno di un palazzo del Seicento mentre il menù propone piatti di stampo romagnolo e pietanze tipiche della tradizione bolognese, nel rispetto della stagionalità.

Quanto Basta

Un angolo di autentica cucina romana sorge in via del Pratello, al civico 103/a. Superata la porta a vetri dell’ingresso di Quanto Basta, il ristorante è dotato di una suggestiva sala con tovagliati bianchi e sedie in legno. Il punto di forza del locale è sicuramente il vino che va dalle etiche laziali a prodotti che valorizzano ogni località italiana, da Nord a Sud. In menù, è possibile trovare piatti della tradizione romana affiancati da proposte extraregionali. I clienti possono assaggiare un’ottima amatriciana o saltimbocca. Gli ingredienti usanti in cucina vengono da produttori locali.

Berberè

Nato nel 2010 e ubicato al 9/c di via Petroni, Berberè ha come obiettivo quello di offrire alla propria clientela una delle pizze artigianali a base di lievito madre vivo e dall’alta digeribilità di maggior livello a Bologna. Il locale, minimalista e dallo stile industriale contaminato da infiltrazioni pop e colori vivaci, privilegia l’uso di ingredienti biologici e stagionali. Le pizze alternano combinazioni tradizionali ad accostamenti innovative. Le birre, poi, provengono tutte da birrifici artigianali.

Ristorante Enoteca da Lucia

Il Ristorante Enoteca da Lucia, affidato all’esperienza dello chef Rosario, si trova in via de’ Falegnami 14 e garantisce ai clienti un viaggio alla scoperta dei sapori della tradizione rielaborati in chiave gourmet. La sala è arredata in stile minimal con un tocco shabby chic: a fare da padrone, è la palette del bianco mentre grandi specchi a parete conferiscono raffinatezza e ariosità all’ambiente.

Camera con Vista Bistrot

A chiudere la lista dei migliori ristoranti di Bologna, infine, c’è Camera con Vista Bistro, situato a piazza Santo Stefano. Il ristorante all’interno dello storico Palazzo Isolani è nato dal sogno dell’antiquario Matteo e dell’arredatrice Rebecca. È dotato di una zona bar ispirata alle antiche farmacie dell’Ottocento che ospita la Mixology Art del barman Davide de Rose e di una sala in cui gustare ricette della cucina italiana e internazionale, scaturite dall’esperienza dello chef Gabriele de Santis.