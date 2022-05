Descrizione

La millefoglie con crema chantilly e Nutella è un delizioso dessert che potete facilmente preparare in casa con della semplice pasta sfoglia. Ideale da servire nelle occasioni speciali, anche come dolce di fine pasto: questa fresca millefoglie non potrà che conquistarvi al primo assaggio, grazie alla friabilità delle sue sfoglie dorate al forno e alla cremosità del suo ripieno.