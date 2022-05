Descrizione

La pizza dolce alle fragole è un dolce decisamente goloso e sorprendente, che si prepara con una fragrante base per pizza condita con salsa alle fragole e crema al latte, i cui colori richiamano le vivaci tonalità della tradizionale pizza Margherita. Un dessert originale e stuzzicante, perfetto da gustare a merenda o servire in un’occasione speciale per soprendere i propri ospiti.