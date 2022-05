Descrizione

I quadrotti di ricotta e verdure sono una gustosa variante salata dei soffici e deliziosi quadrotti di ricotta e limone dolci, ideali da proporre sia come antipasto, sia come stuzzicante secondo piatto vegetariano. Se avete in frigo nella ricotta che non sapete come utilizzare e vorreste preparare qualcosa di sfizioso che piaccia anche ai bambini, questi morbidissimi quadrotti con piselli, carote e patate sono l’ideale.