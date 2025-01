Un dolce perfetto per ogni momento della giornata, facile da preparare.

Ingredienti per muffin alla banana e cioccolato

I muffin alla banana e cioccolato sono un dolce irresistibile, ideale per la colazione o come merenda. Per prepararli, avrai bisogno di ingredienti semplici e facilmente reperibili. Ecco cosa ti serve:

2 banane mature

200 g di farina

100 g di zucchero

70 ml di olio di semi

100 g di cioccolato fondente

1 bustina di lievito per dolci

1 cucchiaino di cannella in polvere

Preparazione dei muffin

Iniziamo la preparazione! Prima di tutto, schiaccia le banane mature in una ciotola con una forchetta fino a ottenere una purea. Aggiungi l’olio di semi e mescola bene. Successivamente, incorpora lo zucchero e la cannella, continuando a mescolare. A questo punto, aggiungi la farina setacciata e il lievito, mescolando fino a ottenere un composto omogeneo. Infine, unisci il cioccolato fondente tritato grossolanamente, mescolando delicatamente per non rompere troppo i pezzi di cioccolato.

Cottura e presentazione

Prendi sei quadrati di carta da forno (15 cm di lato), bagnali e strizzali bene. Rivesti con questi quadrati gli stampi da muffin e distribuisci il composto di banane all’interno. Inforna in forno già caldo a 180 °C in modalità statica per 20-25 minuti. Una volta cotti, sforna i muffin e lasciali raffreddare su una gratella. Servili tiepidi o a temperatura ambiente per gustarne al meglio il sapore.

Abbinamenti e consigli

I muffin alla banana e cioccolato si abbinano perfettamente a un vino passito dolce-sapido, come il Vermentino Passito Nektar 2019 di Lunae Bosoni, che esalta il gusto tropicale del dolce. Questo abbinamento è ideale anche con formaggi come il gorgonzola, creando un contrasto di sapori davvero unico. Prova a servire i muffin con una spolverata di zucchero a velo per un tocco di eleganza!