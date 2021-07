Descrizione

I muffin alla marmellata sono dei soffici dolcetti dal cuore morbido di confettura alla frutta, facili da preparare e perfetti per ogni occasione e momento della giornata. Sono ideali a colazione con una tazza di latte caldo o un tè, ma potete gustarli anche come pratico spuntino fuori casa, in alternativa alle merendine confezionate.