Scopri come preparare muffin salati con crema di carota per un antipasto festivo.

Ingredienti per muffin salati con crema di carota

Per realizzare questi deliziosi muffin salati, avrai bisogno di ingredienti freschi e di qualità. Ecco cosa ti serve:

2 uova

125 g di yogurt

100 g di farina

20 g di grana grattugiato

8 g di lievito in polvere

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

1 pizzico di sale

100 g di prosciutto cotto a dadini

100 g di mozzarella a dadini

150 g di carote

2 caprini di latte vaccino

Preparazione dei muffin salati

Inizia la preparazione sbattendo le uova in una ciotola capiente. Aggiungi lo yogurt, la farina, il grana grattugiato, il lievito setacciato, l’olio extravergine di oliva e il sale. Mescola bene fino a ottenere un composto omogeneo. Successivamente, incorpora il prosciutto cotto e la mozzarella, mescolando delicatamente per non rompere i cubetti di formaggio.

Prendi dei pirottini di carta o degli stampini di alluminio usa e getta e riempi ciascuno con l’impasto, lasciando un po’ di spazio per la lievitazione. Cuoci in forno preriscaldato a 170 °C per circa 30 minuti, o fino a quando i muffin non saranno dorati e gonfi.

Crema di carota per guarnire

Nel frattempo, lessa le carote in acqua salata fino a quando non saranno tenere. Scolale e frullale insieme ai caprini e a un pizzico di sale fino a ottenere una crema densa e liscia. Una volta che i muffin sono cotti, lasciali raffreddare su una griglia. Quando sono pronti, guarniscili con la crema di carota e aggiungi dei dadini di mozzarella sulla sommità per un tocco finale.

Varianti e suggerimenti

I muffin salati con crema di carota sono perfetti per essere serviti come antipasto durante le feste o come spuntino durante un brunch. Puoi anche personalizzare la ricetta aggiungendo erbe aromatiche come il timo o il rosmarino per un sapore ancora più ricco. Altre varianti includono l’aggiunta di verdure come zucchine o spinaci nell’impasto, rendendo i muffin ancora più nutrienti e colorati.

Non dimenticare di esplorare altre ricette di muffin salati, come i muffin di carote con caprino e timo o i muffin di patate dolci e gelato di gorgonzola, per arricchire il tuo menu festivo!