Descrizione

I mustazzoli sono dei tradizionali dolcetti tipici della cucina siciliana, preparati con un’impasto al vino cotto e ricoperti di semi di sesamo. La ricetta origiale dei mustazzoli è molto semplice e non prevede l’aggiunta di uova, miele e latticini, per cui è adatta anche a chi segue un’alimentazione vegana. Scoprite come ricrearli in casa e serviteli come da tradizione durante le festività natalizie.