Come rimuovere le macchie di cibo?

Passione dolci e cucina!

Passare un po’ di tempo in cucina, preparando dei piatti salati o dei golosi dolci per i nostri cari o per noi stessi può essere un’attività molto piacevole, rilassante e soddisfacente. Ancora di più in questo periodo di festività natalizie, in cui abbiamo più tempo libero da poter passare a casa e a cucinare e in cui è più facile ricevere a casa molti ospiti, che siano amici, familiari, parenti lontani che non abbiamo magari mai occasione di vedere durante l’anno. Se sei alla ricerca di qualche idea semplice e sfiziosa in cucina per quanto riguarda la preparazione dei dolci, potresti per esempio puntare su una delizia estremamente versatile come lo zabaione. Abbastanza semplice da preparare (o da reperire al supermercato!), lo zabaione può essere usato nella preparazione di molti dolci diversi, consentendoti senza dubbio di poter accontentare i gusti di tutti e tutte i tuoi ospiti. Potresti anche prepararne un po’ più del necessario in termini di dosi, in modo tale da averlo pronto nel frigorifero se dovesse servirti dopo, magari il giorno successivo, per preparare qualche altra ricettina veloce da offrire ai colleghi in ufficio o a nuovi ospiti in casa. In questo caso, l’unica cosa alla quale dovrai fare attenzione sarà quella di monitorare bene i tempi di conservazione dello zabaione, per assicurarti al meglio di avere in casa un prodotto ancora fresco e utilizzabile senza problemi.

Cucinare, un piacere che può sporcare…

Se abbiamo capito che cucinare può essere un grande piacere, soprattutto in questa stagione, c’è però un dettaglio importante da tenere a bada: cucinando ci si sporca! Ovviamente si sporcano pentole ed eventualmente fornelli e piano cottura, ma questo non è un problema perché esistono molti prodotti in commercio, di semplice uso, per pulire il piano cottura alla perfezione. Più difficile potrebbe rivelarsi, invece, riuscire a rimuovere eventuali macchie di cibo e delle nostre preparazioni culinarie dagli abiti che indossiamo. Per questo motivo sarebbe naturalmente bene indossare sempre un grembiule apposito o dei vestiti da casa quando siamo in cucina e ai fornelli, ma per ragioni di tempo o per altri motivi questo non sempre succede, e ci si ritrova a cucinare indossando magari il proprio maglione o la propria maglietta preferiti, sporcandoli di grasso o di altri altrimenti ostinati e difficili da rimuovere dalle fibre dei vestiti. Alcuni tipi di macchia possono essere molto difficili da eliminare, come macchie di curcuma. In questi casi, bisogna subito correre ai ripari munendosi in casa di un prodotto specifico per la rimozione delle macchie ostinate. Un’altra buona abitudine sarà poi quella di cercare di ridurre al minimo le occasioni in cui si può macchiare di cibo tutti gli abiti. Una strategia in questo senso è per esempio è quella di cercare di mangiare più lentamente, in modo tale da non spanderci addosso liquidi o residui di cibo. Questo può essere un problema soprattutto per i bambini, che a volte, colpevole la fame e magari un po’ di golosità, tendono a mangiare e masticare troppo rapidamente e in fretta. In queste situazioni sarà allora bene insegnare loro a masticare con più calma, cosa che sicuramente li aiuterà anche a digerire meglio e in generale a mantenere un migliore stato di salute.