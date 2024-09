Volete cercare di bere di più? Scoprite le ricette per realizzare l'acqua aromatizzata fatta in casa!

Per star in salute si dovrebbero bere circa due/ due litri di acqua al giorno, mangiare frutta e verdura e cibi sani. Ma in molti hanno difficoltà a bere acqua, ecco le ricette per l’acqua aromatizzata che aiuta a bere di più!

Ricette per l’acqua aromatizzata da fare in casa: trucchi per bere di più

Un metodo efficace per riuscire a bere più acqua, soprattutto nel periodo estivo, è di bere acqua aromatizzata dal gusto profumato e gradevole anche al palato grazie all’aggiunta di frutta ed erbe aromatiche.

Il nostro corpo infatti ha bisogno di acqua ancor di più con un’eccessiva perdita di liquidi, ad esempio in situazioni di intensa attività fisica con elevata sudorazione o in periodi caratterizzati da un clima caldo. Scoprite alcune ricette per preparare l’acqua aromatizzata fatta in casa!

Acqua aromatizzata ai frutti di bosco

Questa variante di acqua aromatizzata è certamente quella più colorata e gustosa a livello visivo dato il suo forte colore. Prepararla è molto facile: basta immergere nell’acqua naturale dei mirtilli, lamponi e more ben lavati, insieme a delle foglie di menta e a un rametto di rosmarino. Ed ecco che potrete bere l’acqua aromatizzata ai frutti di bosco e aiutare il vostro organismo a essere più idratato.

Acqua aromatizzata mela verde e cannella

Questa ricetta è la più speziata perché ha all’interno delle stecche di cannella. Le abbiniamo a degli spicchi di mela verde e decoriamo con foglie di stevia!

Acqua aromatizzata limone e lime

Questa è la ricetta più classica e si prepara immergendo in una bottiglia d’acqua un limone e un lime tagliati a fette e senza semini, a cui aggiungere delle fettine di cetriolo con la buccia, delle foglie di menta e dei cubetti di zenzero senza buccia.

Acqua aromatizzata all’arancia con mirtilli

Colorata e molto gradevole al palato la ricetta di questa acqua aromatizzata si prepara semplicemente con un’arancia tagliata a fette, aggiunta di mirtilli freschi a piacere prima ben lavati e delle foglioline di menta!

Conservazione dell’acqua aromatizzata da fare in casa

L’acqua aromatizzata va conservata in frigo all’interno di caraffe oppure fuori casa in borracce termiche, per mantenere le proprietà e i profumi degli ingredienti, evitandone il deterioramento. È consigliabile berla entro la stessa giornata o al massimo entro ventiquattro ore se mantenuta al fresco.

Un suggerimento pratico è quindi di prepararla in anticipo la sera prima, in modo da poterla assaporare, sorso dopo sorso, dal mattino successivo.