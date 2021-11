Descrizione

Sono solo caramelle e dolcetti fatti in casa: ad Halloween c’è spazio anche per dei golosi stuzzichini salati, da servire come antipasto durante una cena a tema, o come sfizioso aperitivo. Oggi vi proponiamo gli occhi insanguinati a base di formaggio, decorati con olive: una deliziosa ricetta che sorprenderà grandi e piccini, alternativa ai classici occhi di strega dolci.