Descrizione

Pronti per il dolcetto o scherzetto? Non lasciatevi cogliere impreparati e riempite i vassoi di caramelle, biscotti e golosi pasticcini da offrire ai bambini. Un grande classico di Halloween che non può mancare all’appello sono le ossa di meringa, di vi abbiamo lasciato anche la ricetta con il Bimby. Dei dolcetti dall’aspetto lugubre, in perfetta armonia con il tema della serata, preparati con della semplicissima meringa italiana di albumi e zucchero.