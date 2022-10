Descrizione

Esistono mille modi per cucinare le uova: uno dei piatti più amati è senz’altro l’omelette, tradizionalmente farcita con prosciutto cotto e formaggio. Se volete provare una variante vegetariana, eccovi servita una ricetta incredibilmente semplice e appetitosa, ideale da cucinare per cena o per un veloce pranzo in famiglia: l’omelette con broccoli e formaggio filante. Potete utilizzare della scamorza o sostituirla con scamorza o della mozzarella asciutta.