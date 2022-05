Descrizione

L’omelette con asparagi e formaggio è una gustosa ricetta vegetariana ideale da portare in tavola in primavera come secondo piatto. Si prepara in pochissimi minuti ed è ottima da servire ancora calda, per apprezzare al meglio la cremosità del suo ripieno filante. Abbiamo scelto di utilizzare come ripieno della provola affumicata a fette, che potete eventualmente sostituire con della scamorza, della fontina o altri formaggi.