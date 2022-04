Descrizione

Avete scordato di acquistare il pane e volete prepararlo in casa in pochi minuti? Oggi vi proponiamo una ricetta facile e veloce che vi tornerà sicuramente utile in innumerevoli occasioni: il pane al latte cotto in padella. Si tratta di soffici focaccine senza lievito, realizzate con un impasto semplicissimo a base di farina, latte e un filo d’olio, che potete eventualmente aromatizzare con l’aggiunta di erbe aromatiche o spezie. Il pane al latte si prepara in soli 30 minuti ed è ideale da servire con verdure, affettati e formaggi.