Descrizione

I burger di ceci e patate sono un gustoso secondo piatto vegano che potete da servire come alternativa vegetale ai classici burger di carne. Se cercate un modo sfizioso per servire i legumi, questi burger proteici sono l’ideale: semplicissimi e facili da preparare, ottimi da proporre con un’insalata mista o utilizzare per creare dei fantastici panini vegan con l’aggiunta di verdure e maionese vegana.