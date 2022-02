Descrizione

La paniscia novarese è un tradizionale primo piatto di origine piemontese, che si distingue dalla variante vercellese per l’aggiunta della verza. Si tratta essenzialmente di un ricco e nutriente risotto arricchito salamini tipici (la fidighina di fegato di maiale e il salame d’la doja conservato sotto grasso), fagioli borlotti, cavolo verza e cotenna di maiale. La preparazione è semplice ma richiede diverse ore di cottura, ragion per cui la paniscia viene spesso servita nelle occasioni speciali, come tanti altri grandi classici della tradizione.