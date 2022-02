Descrizione

Le frittelle dolci di Carnevale sono una certezza: semplici da preparare, piacciono a grandi e piccini, ideali da condividere dei giorni di festa. A renderle così sfiziose e irresistibili è il loro aroma di vaniglia e limone, nonché la loro consistenza, croccante in superficie e morbida dentro. Scoprite come ricrearle in pochi e semplici step.