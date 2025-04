Ingredienti per la panna cotta al mou

Per realizzare una panna cotta al mou deliziosa, avrai bisogno di pochi ingredienti di alta qualità. Ecco cosa ti serve:

500 ml di panna fresca

100 g di zucchero a velo

1 baccello di vaniglia

3 fogli di gelatina

Per la salsa mou:

100 g di burro salato

150 g di zucchero di canna

100 ml di panna fresca

Preparazione della panna cotta

Inizia la preparazione della panna cotta mettendo in ammollo i fogli di gelatina in acqua fredda per circa 10 minuti. Nel frattempo, in un pentolino, versa la panna fresca, lo zucchero a velo e il baccello di vaniglia aperto. Scalda a fuoco medio fino a sfiorare il bollore, mescolando di tanto in tanto.

Quando la panna è calda, togli il baccello di vaniglia e aggiungi i fogli di gelatina strizzati, mescolando fino a completo scioglimento. Versa il composto in stampini individuali e lascia raffreddare a temperatura ambiente. Una volta freddi, trasferisci gli stampini in frigorifero per almeno 3 ore, affinché la panna cotta si rassodi perfettamente.

Preparazione della salsa mou

Per preparare la salsa mou, inizia sciogliendo il burro salato in un pentolino a fuoco basso. Aggiungi lo zucchero di canna e mescola fino a ottenere un composto omogeneo. Continua a cuocere a fuoco medio, mescolando costantemente, finché il caramello non assume un colore dorato. A questo punto, aggiungi la panna fresca e mescola bene fino a ottenere una salsa liscia e cremosa.

Lascia raffreddare la salsa mou prima di utilizzarla per guarnire la panna cotta. Questo dolce si presta a molte varianti: puoi arricchirlo con una base croccante di biscotti sbriciolati o aggiungere frutta secca per un tocco extra di gusto.

Servire la panna cotta al mou

Una volta che la panna cotta si è rassodata, sformala delicatamente su un piatto da portata. Guarnisci con la salsa mou e, se desideri, aggiungi una spolverata di frutta secca o un rametto di lavanda per un tocco decorativo. Questo dessert è perfetto per ogni occasione, dalle cene eleganti ai pranzi in famiglia, e conquisterà sicuramente i tuoi ospiti con la sua cremosità e il suo sapore avvolgente.