Descrizione

Il currywurst è tra le specialità più amate dello street food tedesco: un piatto a base di patatine fritte e wurstel conditi con una squisita salsa al pomodoro e ketchup speziata. Il currywurst, amatissimo anche dai turisti, è originario di Berlino ma viene servito in tutta la Germania, sia nei pub che negli innumerevoli chioschetti. Oggi vi riveliamo come prepararlo in casa a regola d’arte.