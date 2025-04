Un piatto simbolo della tradizione ligure

I pansoti alla borragine rappresentano un’autentica espressione della cucina ligure, in particolare della Riviera di Levante. Questo primo piatto di pasta ripiena è caratterizzato da un ripieno ricco di erbe selvatiche, tra cui la borragine, e da un condimento a base di salsa di noci. La combinazione di sapori freschi e genuini rende i pansoti un piatto amato sia dai liguri che dai turisti che visitano questa splendida regione.

Ingredienti e preparazione

La preparazione dei pansoti richiede ingredienti semplici ma di alta qualità. La pasta è realizzata con farina, uova e un tocco di vino, che conferisce un sapore unico e una consistenza elastica. Il ripieno è composto da ricotta, prescinseua (un formaggio tipico ligure), borragine e funghi secchi, arricchito da erbe aromatiche come la maggiorana e un pizzico di noce moscata. La salsa di noci, preparata con noci, pane raffermo, finocchietto e olio extravergine d’oliva, completa il piatto con una cremosità avvolgente.

Un piatto che racconta storie

Ogni famiglia ligure ha la propria versione dei pansoti, con variazioni nel ripieno e nella forma. Questo piatto è spesso legato a ricordi di famiglia e tradizioni tramandate di generazione in generazione. Lo chef Alessandro Cabona, originario di Genova, racconta come sua nonna preparasse i pansoti, sottolineando l’importanza di utilizzare ingredienti freschi e locali. La preparazione dei pansoti è un momento di condivisione e convivialità, che unisce le persone attorno a un tavolo.

Un’esperienza gastronomica da non perdere

Se ti trovi in Liguria, non puoi perderti l’opportunità di assaporare i pansoti alla borragine. Che tu decida di prepararli a casa seguendo la ricetta tradizionale o di gustarli in uno dei tanti ristoranti della regione, questo piatto ti regalerà un’esperienza gastronomica indimenticabile. La freschezza degli ingredienti e la ricchezza dei sapori ti porteranno direttamente nel cuore della Liguria, facendoti apprezzare la bellezza e la tradizione di questa terra.