Descrizione

I passatelli di ceci in brodo di vongole sono una deliziosa variante dei tradizionali passatelli in brodo di carne, tradizionalmente preparati con pangrattato e parmigiano grattugiato. Un primo piatto mari e monti interamente gluten free e senza lattosio, capace di conquistare anche i palati più raffinati, grazie alla sua equilibrata miscela di sapori. Scoprite come prepararli seguendo la nostra ricetta.