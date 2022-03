Descrizione

I cardi al latte di mandorla e funghi sono un gustoso e cremoso contorno invernale, ideale da portare in tavola con del pane leggermente tostato. Potete utilizzare i funghi che preferite: champignon, pioppini, finferli, porcini o un mix di questi, eventualmente anche surgelati. Il sapore intenso dei cardi e dei funghi è bilanciato dal sapore dolce e delicato del latte di mandorla: una bevanda vegetale ottima da utilizzare in sostituzione del latte vaccino e facilissima da preparare in casa.