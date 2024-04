Le pasticcerie migliori di Torino: la top 5

Se siete golosi e appassionati di dolci, non perdete l'opportunità di esplorare le migliori pasticcerie che Torino ha da offrire.

Torino, oltre ad essere una città ricca di storia e di cultura, è anche celebre per la sua raffinata cultura culinaria e le sue prelibatezze dolciarie, vanta una ricca tradizione di pasticceria che ha conquistato i palati di locali e visitatori di tutto il mondo.

Le pasticcerie migliori di Torino

Se siete golosi e appassionati di dolci, non perdete l’opportunità di esplorare le migliori pasticcerie che la città ha da offrire. Ecco le cinque che secondo noi vi rapiranno il cuore!

Pasticceria Gertosio

Situata nel cuore del centro storico di Torino, la Pasticceria Gertosio è un’autentica istituzione della città. Qui potrete gustare prelibatezze dolciarie artigianali, tra cui le famose paste di meliga, i baci di dama e i gianduiotti, accompagnati da caffè e cioccolata calda di altissima qualità.

Pasticceria Al Bicerin

Fondata nel 1763, la Pasticceria Al Bicerin è una delle più antiche e prestigiose pasticcerie di Torino. È famosa per il suo bicerin, una bevanda calda composta da cioccolato fondente, caffè e panna montata, ma offre anche una vasta selezione di dolci tradizionali piemontesi, come la torta di nocciole e la torta gianduia.

Pasticceria Stratta

Situata nel quartiere di San Salvario, la Pasticceria Stratta è un’autentica gemma nascosta che merita sicuramente una visita. Qui vengono proposti dolci artigianali di altissima qualità, tra cui paste di mandorla, crostate di frutta fresca e i famosi “bignè di San Giuseppe“, veri e propri capolavori di pasticceria.

Pasticceria Abrate

La Pasticceria Abrate, fondata nel 1870, è una delle pasticcerie più rinomate di Torino. Specializzata in dolci tradizionali piemontesi, come i “baci di Cherasco” e i “baci di dama”, offre anche una vasta selezione di pasticcini assortiti e torte fatte in casa che soddisferanno ogni gusto.

Pasticceria Bodrato

La Pasticceria Bodrato è una vera e propria istituzione a Torino, rinomata per i suoi prodotti di alta qualità e la sua attenzione per i dettagli. Prelibatezze dolciarie uniche, come i “baci di Bodrato”, dolci al cioccolato ripieni di liquore, e i “pastin di Bagna”, piccole torte, vi ruberanno il cuore e vi stupiranno ad ogni morso.