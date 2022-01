Descrizione

La pasta con crema di porri e speck è un gustoso e stuzzicante primo piatto dal sapore acceso, in cui le note dolci del soffritto di porro si fondono con la sapidità dello speck rosolato in padella. Semplicissima da preparare, veloce e appetitosa: questa cremosa pastasciutta incontra il gusto di tutti e può essere servita con successo in ogni occasione. Seguite le nostre indicazioni e provatela!