Come preparare con il Bimby la tradizionale moussaka greca con l’aiuto del Bimby: la ricetta originale del gustoso sformato a base di melanzane e carne.

Come preparare con il Bimby il delizioso risotto con gorgonzola e zafferano: un primo piatto cremoso e ricco di gusto, a cui è impossibile resistere.

Come preparare i ravioli di borragine conditi con salsa alle noci: una ricetta gustosa e invitante, ideale da portare in tavola in un’occasione speciale.