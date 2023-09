Come preparare in casa i tradizionali futomaki tipici della cucina giapponese: la ricetta originale con alga nori, riso, avocado e pesce.

Come preparare con il Bimby una deliziosa e raffinata zuppa di pesce senza spine, variegata e saporita, ideale da servire con del pane casereccio tostato.

Come preparare in soli 20 minuti il delizioso rotolo di frittata con Philadelphia e tonno: una gustosa ricetta salvacena, semplicissima e stuzzicante.

Come preparare la deliziosa crema fredda di fagioli borlotti con gamberetti: un gustoso secondo piatto ideale da servire durante una cena estiva.

Come preparare le gustose cozze alla marinara: la ricetta semplice e veloce per far sì che rimangano morbide anche dopo la cottura.